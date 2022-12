Fabian Schär erkältet – Nati trifft Massnahmen gegen Klimaanlagen

In Doha ist es aufgrund der hohen Temperaturen möglich, dass man draussen bei 30 Grad schwitzt und plötzlich von einer auf die andere Sekunde bei 16 Grad in gekühlten Räumen oder Transportmitteln schlottert. Umstände, die den Körper belasten.

Brausetabletten und Wasser in der Badewanne

Die Spieler erhielten zudem die Empfehlung, sich im Zimmer etwas Wasser in die Badewanne laufen zu lassen oder einen Topf mit Wasser aufzustellen, damit die Luft im Hotelzimmer feuchter ist. Die empfohlene Zimmertemperatur liegt bei 23 Grad. «Die Spieler sollen auch viel trinken – vor allem warme Getränke wie Tee. Und alle Spieler haben zudem Vitamin-Brausetabletten erhalten, die sie täglich nehmen sollten», so Arnold. Das Ziel ist klar: Keine weiteren Erkältungen, für den Rest des Turniers braucht es alle Nati-Stars in Topform. Angefangen beim Achtelfinal am Dienstagabend gegen Portugal.