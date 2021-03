Stan Wawrinka verliert gegen den Südafrikaner Llyod Harris in Doha in der 1. Runde.

Klar, in Doha sind alle Augen auf Roger Federer (ATP 6) gerichtet, der beim ATP-Turnier am Mittwoch sein Comeback feiern wird. Nach über 400 Tagen und zwei Knieoperationen. Doch da gibt es ja noch Stan Wawrinka (ATP 20). Der Schweizer, der Anfang März beim ATP-Turnier in Rotterdam bereits in der 1. Runde scheiterte, musste einen Tag vor dem Maestro gegen Lloyd Harris (ATP 84) ran. Und was der 35-Jährige zeigte, war bescheiden. Er verlor gegen den südafrikanischen No-Name mit 6:7, 7:6, 5:7.