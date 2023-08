Neymar: Superstar wechselt zu Al-Hilal nach Saudiarabien

Der nächste Superstar wechselt in die Wüste. Neymar (31) verlässt PSG per sofort und schliesst sich dem saudiarabischen Club Al-Hilal an. Dort unterschreibt der Stürmer einen Vertrag über zwei Jahre. Als Ablösesumme werden zwischen 90 und 100 Millionen Franken genannt. In Saudiarabien wird Neymar offenbar 160 Millionen Franken verdienen – netto. Den obligaten Medizincheck hat Neymar laut «The Athletic» bereits am Montag absolviert. Der Brasilianer soll in den kommenden Tagen nach Riad fliegen und zu seinem neuen Arbeitgeber stossen.