Abschied nach 23 Jahren : Nächster Sport-Abgang beim SRF – Daniela Milanese geht zu Mysports

Daniela Milanese wird neue Anchorwoman bei Mysports, die 47-Jährige wird als Moderatorin von Eishockey-Sendungen fungieren, sie kehrt dem SRF nach 23 Jahren den Rücken. «Ich freue mich unheimlich auf die kommende Eishockeysaison und die Möglichkeit, diese faszinierende Sportart wieder in all ihren Facetten mitzuerleben und die Begeisterung dafür mit dem Publikum zu teilen», wird Milanese in einer Mitteilung zitiert.