Steven Zuber fällt für die WM-Quali aus – nächster Verletzter in der Nati

Vor dem WM-Quali-Showdown : Nächster Verletzungsschock – Nati-Lazarett wird immer grösser

Die Liste der verletzten Nati-Stars wird täglich länger. Nach Embolo, Elvedi und Fassnacht hat es nun auch Leistungsträger Steven Zuber erwischt.

Am Montag kam ein neuer Name dazu.

Am Freitag spielt die Nati in Italien um den Gruppensieg in der WM-Qualifikation.

Die Verletzungssorgen von Nati-Trainer Murat Yakin werden täglich grösser und das ausgerechnet vor den entscheidenden Finalspielen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Nati-Captain Granit Xhaka und Haris Seferovic fallen schon seit Wochen aus, Christian Fassnacht zog sich am Samstag eine Hirnerschütterung sowie einen Bruch des Schläfenbeins zu, Stamm-Innenverteidiger Nico Elvedi erlitt am Freitag eine Bandverletzung an der Fusswurzel und der formstarke Stürmer Breel Embolo fällt mit einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel aus. Damit aber nicht genug.

Wie am Montagabend bekannt wurde, fehlt ein weiterer Leistungsträger der Nationalmannschaft in den entscheidenden Quali-Spielen gegen Italien am Freitag und Bulgarien am Montag: Steven Zuber. Der 30-Jährige, der bei seinem neuen Club AEK Athen mit herausragenden Leistungen überzeugt, musste am Montag bei der medizinischen Abteilung antraben. «Bei Steven Zuber wurde eine Adduktoren-Verletzung diagnostiziert. Somit fällt er für die Spiele gegen Italien und Bulgarien aus», teilt der Schweizerische Fussballverband mit.