FC Basel: Phillip Kaufmann und Max Legath per sofort weg

Es bleibt weiter unruhig beim FCB. Wie Rotblau offiziell bekannt gibt, nehmen die Basler einen Tag nach der Entlassung von Cheftrainer Alex Frei eine «organisatorische Anpassung in seiner sportlichen Leitung vor». Dies, um den Club auch in diesem Bereich «schlanker und effizienter aufzustellen». Im Zuge der Neustrukturierung unter Sportdirektor Heiko Vogel müssen Kaderplaner Philipp Kaufmann und Chefscout Max Legath den kriselnden Super Ligisten per sofort verlassen.