Baschi macht Ansage - «Nächstes Jahr hol ich den ESC in die Schweiz»

Gjon’s Tears hat am Eurovision Song Contest eine historische Leistung abgeliefert. So reagiert die Schweizer Promi-Welt auf unseren dritten Platz beim Musikpreis.

Am Samstagabend fieberte die Schweiz vor dem TV mit Gjon's Tears mit. Zu seinem dritten Platz am Eurovision Song Contest gratulieren Schweizer Promis momentan via Social Media.

Knapp am Sieg vorbei: Gjon’s Tears holte am 65. Eurovision Song Contest mit «Tout l’Univers» den dritten Platz. Der 22-Jährige hat am europäischen Musikpreis eine Leistung vollbracht, welche die Schweiz schon lange nicht mehr gesehen hat. Sogar seinen Vorgänger Luca Hänni (26) hat Gjon überholt – dieser schaffte es 2019 auf den vierten Platz.

Dementsprechend gross ist aktuell die Freude in der Schweiz. Und nicht nur Fans teilen momentan ihre Glückwünsche an Gjon Muharremaj, wie Gjon’s Tears mit bürgerlichem Namen heisst, auf Social Media, sondern auch zahlreiche Prominente.

So zum Beispiel Baschi (34). Der Sänger hat die ESC-Show offenbar am TV verfolgt. Als die Punkte für Gjon stiegen, teilte er ein Foto vom Bildschirm in seiner Insta-Story und schrieb: «Crazy!». Und als das Resultat feststand, versicherte Baschi mit einem Selfie: «Nächstes Jahr hol ich den ESC in die Schweiz.»

«Danke von Herzen»

Auch Moderator Nik Hartmann (48) sass zu Hause vor dem Fernseher. Und auch er fotografierte ungläubig die Zwischenresultate des Rankings. Nach er Entscheidung wandte er sich in seiner Insta-Story an seine Follower: «Auch wenn er nun nicht gewonnen hat, hat es sich definitiv gelohnt, so lange wach zu bleiben.» Müde blickt er kurz vor 1 Uhr nachts in die Kamera – er habe sogar schon den Pyjama an.

Francine Jordi (43) gratuliert Gjon’s Tears mit einem Post in ihrer Insta-Story. «Was für eine unglaubliche Leistung!!! Danke von Herzen», so die Sängerin, die 2002 selbst die Schweiz am ESC vertrat.

