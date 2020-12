Kantone bestimmen Feiertage

In der Schweiz werden die gesetzlichen Feiertage und die Tage, die wie gesetzliche Feiertage behandelt werden, mit Ausnahme des 1. August, durch die Kantone bestimmt. In katholischen Kantonen wie Luzern, Schwyz und Tessin zählen auch Allerheiligen am 1. November und Mariä Empfängnis am 8. Dezember zu den offiziellen Feiertagen. Diese fallen 2021 auf einen Montag respektive Mittwoch.