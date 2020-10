Eine Petition fordert in Basel den Verzicht auf oder zumindest eine Reduktion des Glockenschlags in der Nacht. Das Thema sorgt immer wieder für Kontroversen. Einzelne Gemeinden verteidigten ihr Läutrecht schon bis vor Bundesgericht.

1 / 8 Für die einen gehören sie zur Kultur, für andere sind sie eine Plage: Kirchenglocken. Getty Images/iStockphoto Laut einer Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 2011 können Glockenschläge die Schlafqualität beeinflussen, sind aber nicht der einzige Grund. ETH Zürich In Basel sollen die Kirchen nachts nicht mehr läuten, wenn es nach der Petition von Simon Aeberhard geht. Die Tradition will er nicht abschaffen, aber dem nächtlichen Glockenschlag misst er mehr Schaden als Nutzen bei. KEYSTONE

Darum gehts Eine Petition fordert das Ende des nächtlichen Glockenschlags im Kanton Basel-Stadt.

Das Thema wurde in der Schweiz immer wieder kontrovers disktutiert und hat für verschiedene Reaktionen gesorgt.

Die beiden Landeskirchen in Basel lehnen das Anliegen nicht grundsätzlich ab.

Simon Aeberhard fordert in einer Petition an den Grossen Rat, dass Kirchen im Kanton Basel-Stadt in der Nacht leiser werden. Entweder sollen zwischen 22 und 7 Uhr keine Glocken mehr läuten dürfen, oder es soll in diesem Zeitraum zumindest auf die viertelstündlichen Schläge verzichtet werden. Bis Mittwochmittag haben sie 157 Personen unterzeichnet. «Nächtliche Glockenschläge erfüllen keinen Zweck. Sie sind ein Brauch aus dem Mittelalter, als die Menschen noch keine Uhren hatten», begründet er die Forderung. Andererseits erhöhten sie die Lärmbelastung und beeinflussten die Schlafqualität. «Die Glocken sind nicht der einzige Faktor, aber man könnte mit wenigen Handgriffen etwas dagegen tun», sagt er.

Schon 30 Personen hätten sich bei Aeberhard gemeldet und über das nächtliche Glockengeläut geklagt. «Die Kirchendichte im Quartier ist hoch, und im Sommer ist es sehr schwierig, bei offenem Fenster zu schlafen», so der Petitionär. Sein Anliegen sei es jedoch nicht, die Tradition abzuschaffen. Tagsüber soll geläutet werden dürfen. Allerdings kritisiert er, «dass die Kirche in einer aufgeklärten Gesellschaft ein Monopol auf die Störung der Nachtruhe haben soll, die alle anderen beachten müssen».

Mehr Beschwerden während dem Lockdown

«Die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt ist grundsätzlich offen für die Wünsche der Bevölkerung. Es ist durchaus denkbar, dass der Stundenschlag nachts zum Beispiel von 22 Uhr bis 7 Uhr deaktiviert wird», sagt Sprecher Matthias Zehnder auf Anfrage von 20 Minuten. Er gibt zu bedenken: «Allerdings hat der Stundenschlag nicht nur Gegner, sondern auch Liebhaber.» Ein Verzicht auf den nächtlichen Glockenschlag hätte zwar keine Auswirkungen auf den kirchlichen Betrieb, weil er kein kirchliches Läutzeichen sei, so Zehnder, ein Teil der Bevölkerung schätze ihn aber sehr «im Sinne einer akustischen Tradition». Auffallend sei, dass die Kirche während dem ersten Lockdown mehr Beschwerden erhalten habe. «Vermutlich, weil weniger Strassenlärm zu hören war», sagt er.

Die römisch-katholische Kirche in Basel-Stadt steht der Petition entspannt und gelassen gegenüber, wie es auf Anfrage heisst. «Uns sind nur ganz wenige Einzelfälle bekannt, in denen sich Mitmenschen ab Kirchenglocken stören. Hingegen erhalten wir regelmässig positive Reaktionen von Menschen, die den regelmässigen Klang von Kirchenglocken – gerade auch nachts – als Tradition und Zeichen überaus schätzen und ihn gar als tröstlich empfinden», sagt Sprecher Meinrad Stöcklin.

Auch Glocken beeinflussen den Schlaf, einige Kirchen lenken ein

Für Aufsehen zum Thema sorgte 2011 eine Studie der ETH Zürich. In ihrem Rahmen wurden die Auswirkungen von Glockengeräuschen auf die Schlafaktivität von freiwilligen Probanden in der Nähe von Kirchen im Kanton Zürich untersucht. Die Forscher entdeckten, dass es bereits bei Ereignissen mit Immissionen ab 45 Dezibel zu mehr Aufwachreaktionen kam. Sie hielten aber auch fest, dass die Geräuschbelastung nicht nur von Kirchenglocken, sondern auch von anderen Quellen stammt. Während gewisse Lärmerzeuger, wie nächtliche Zubringerdienste, nicht eingestellt werden können, gibt es bei den Kirchenglocken jedoch Spielraum. Die Forscher gaben an, dass bei einer Immissionsreduktion von 10 Dezibel die Anzahl der Aufwachereignisse um 98 Prozent reduziert werden könnte.

In der Schweiz gab es bisher unterschiedliche Reaktionen auf die Forderungen, den Glockenlärm zu reduzieren. Aeberhard hatte sich schon im Jahr 2016 in Olten SO, seinem alten Wohnort, dafür eingesetzt, wie das «Oltener Tagblatt» berichtete. Mit seinem Anliegen sei er zunächst gescheitert, doch als mehrere Anwohner 2019 über Lärm geklagt hätten, habe die Kommission des Pfarrkreises mit sechs zu zwei Stimmen entschieden, dass die Glocken von 22 bis 6 Uhr schweigen werden. In Trimbach SO hatte sich die Kirchenkommission nach einer Testphase im vergangenen Jahr ebenfalls entschlossen, die Glocken nachts nicht mehr läuten zu lassen. «Es trafen rund gleich viele positive wie negative Reaktionen ein. Wichtig ist für uns, dass die Glocken weiterhin am Tag und für wichtige Anlässe wie Abdankungen und Hochzeiten läuten können», so Präsident Remo Grossenbacher.

Teile der Bevölkerung unterstützen das Läuten in der Nacht

Die Aargauer Gemeine Gipf-Oberfrick wollte die umstrittene Aktivistin Nancy Holten hingegen nicht einbürgern, weil sie gegen Kuh- und Kirchenglocken vorgegangen war. Holtens Gesuch wurde mit 59 zu 203 Stimmen abgeschmettert. Erst als der Kanton 2018 ein Machtwort sprach, wurde der Holländerin das Bürgerrecht gewährt.