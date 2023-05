Herisau: Wohnung von Drogendealer durchsucht

In Herisau wurden mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt.

In Herisau AR wurden Ende April mehrere Häuser durchsucht. Grund dafür waren laut Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dabei wurden drei Männer festgenommen . Eine 24-jährige Leserin erlebte eine der Wohnungsdurchsuchungen hautnah mit und berichtet von der nächtlichen Aktion.

«Leute stürmten auf den Gang»

Die Leserin wurde am Mittwoch, 26. April, gegen fünf Uhr früh, von einem lauten Knall geweckt. «Ich dachte, ein Flugzeug stürzt ab», erzählt die Anwohnerin aufgebracht. Ihre ganze Haustür habe vibriert. Weiter erzählt sie: «Ich hörte lautes Geschrei und sah Leute auf den Gang stürmen.» Es stellte sich heraus, dass die Wohnungstür ihres Nachbarn aufgebrochen wurde.

Mysteriöser Nachbar

Im Nachhinein findet die 24-Jährige die Durchsuchungsaktion wenig überraschend. Der Mann wohne zwar erst seit vier Monaten im Block, sei jedoch seit Beginn auffällig gewesen. «In der Nacht war er immer äusserst laut», so die Anwohnerin. Gegen ein Uhr nachts sei häufig Lärm von oben zu hören gewesen. Sie wollte den Mann darauf ansprechen und darum bitten, etwas leiser zu sein. Eine Nachbarin riet ihr jedoch davon ab: «Sie warnte mich vor ihm. Es gab Gerüchte, dass er kriminell sei.»

Tagsüber verhielt sich der Mann jedoch eher zurückhaltend. «Er hat nie viel gesprochen und grüsste nie beim Vorbeigehen», so die 24-Jährige. Auch seine Wohnung warf einige Fragen auf: «Die Läden waren Tag und Nacht geschlossen.»

Der Vorfall löste bei der Anwohnerin grosse Angst aus: «Ich habe am ganzen Körper geschlottert.» Sie rief ihre Mutter an, welche sie schlussendlich beruhigen konnte. «Es machte mir Angst, nicht zu wissen, wer in meiner Nachbarschaft wohnt», sagt die Leserin abschliessend. Für die Anwohnerin war es eine sehr kurze Nacht. Die Räumung soll mehrere Stunden angedauert haben.