Obergösgen SO : Nächtliche Suchaktion in der Aare – Polizei rettet Person aus dem Wasser

Am Sonntagabend fand ein grösserer Einsatz von Polizei und Rettungskräften in der Aare in der Region Niedergösgen/ Winznau/ Dulliken statt. Offenbar war dieser von Erfolg gekrönt: Eine Person konnte aus dem Fluss gerettet werden.