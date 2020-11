Studie zeigt : Nächtlicher Fluglärm kann innert zwei Stunden zum Herztod führen

Forscher des Swiss Tropical and Public Health Institute (TPH) haben die Sterblichkeitsraten mit der akuten Lärmbelastung am Flughafen Zürich verglichen. Rund 800 Todesfälle zwischen 2000 und 2015 bringen sie mit Fluglärm in Verbindung.