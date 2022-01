Mit Waffe gedroht – 23-Jähriger randaliert in Solothurn – Tiktok-Livestream endet mit Verhaftung

1 / 7 Während eineinhalb Stunden filmte sich ein 23-Jähriger in einem Tiktok-Livestream, wie er randaliert und mit einer Waffe hantiert. Tiktok Er bewegte sich auf die Gleise eines Bahnhofs und schlug auf Gegenstände ein. Tiktok Auch sprach er Drohungen aus: «Ich werde mich erschiessen oder jemanden umbringen.» User und Userinnen, die den Stream verfolgten, verständigten daraufhin die Polizei. Tiktok

Ein Tiktok-Livestream löste am Donnerstag einen Polizeieinsatz in Solothurn aus: Ein junger Mann filmte sich mitten in der Nacht bei einer Live-Übertragung auf Tiktok dabei, wie er an einem Bahnhof randalierte und auf herumstehende Gegenstände einschlug. Wenig später überquerte er zu Fuss die Gleise, der Mann spricht undeutlich und wirkt auf dem Video benommen.

Wenig später ging er wohl aus seinem Zimmer erneut live – jetzt mit einer Waffe in der Hand und Rapmusik im Hintergrund. Er hantierte mit der Waffe, tat so, als würde er auf seinen Bildschirm schiessen und drohte: «Ich werde mich erschiessen oder jemanden umbringen.» Tiktoker-User und -Userinnen, welche die Übertragung live verfolgten und kommentieren, alarmierten daraufhin die Polizei. Der Stream endete schliesslich mit der Festnahme des Mannes durch die Polizisten.

Betroffener vorläufig festgenommen

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Solothurn den Einsatz: Am Mittwoch um 1.30 Uhr sei der Polizei gemeldet worden, dass ein Mann in einer Bahnhofsunterführung randaliere. Via Tiktok konnte der Aufenthaltsort des Mannes ausfindig gemacht werden. Wenig später sei der 23-Jährige in einer Bahnhofsunterführung angehalten und für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen worden, so Polizeisprecher Bruno Gribi.

«Bei der im Live-Stream gesehenen Waffe dürfte es sich gemäss ersten Erkenntnissen um eine Softair-Waffe handeln», sagt Gibi. Ein Atemalkoholtest habe ein positives Resultat ergeben. Weitere Ermittlungen seien derzeit im Gang.

«Der Stream ist ein grosser Hilfeschrei»

Pro-Juventute-Sprecherin Lulzana Musliu zeigt sich besorgt über das Video: «Wenn eine Person auf Social Media Suizidabsichten äussert, ist das ein grosser Hilfeschrei. Die Betroffenen sind verzweifelt und versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass sie Unterstützung benötigen.» Da Social Media ein fester Bestandteil im Leben der Generation Z sei, teilten Kinder und Jugendliche dort oft ihre psychischen Probleme: «Das kann bestenfalls dazu beitragen, dass mehr über psychische Erkrankungen gesprochen wird. In extremen Fällen, wie auch beim Live-Stream des 23-Jährigen, führt solcher Content aber zu grossen Stresssituationen.»

Es sei deshalb wichtig, dass Kinder und Jugendliche bereits früh eine Medienkompetenz entwickelten, so Musliu: «Stösst man im Netz auf Content, in dem Personen mit Selbstverletzung drohen, ist es wichtig, mit Zivilcourage zu reagieren.» Konkret könnte das bedeuten: «Man soll bei der Polizei oder Ambulanz anrufen und die Person per Nachricht über Hilfsangebote wie das 147 von Pro Juventute oder die Dargebotene Hand informieren.» Meistens wollten Betroffene nicht ihr Leben beenden, sondern wollen, dass ein Leiden vorbei geht.

«Beleidigende Kommentare können absolut triggernd sein»

Im Fall des Solothurner Tiktokers mahnten viele User und Userinnen, er solle nichts Dummes tun. Doch der Live-Stream enthielt auch zahlreiche Kommentare, in denen sich User und Userinnen über den Betroffenen lustig machten. Musliu erklärt dass nicht immer böse Absichten dahinterstecken. Humor diene bei Kindern und Jugendlichen oft als Schutzmechanismus: «Es kann auch Ausdruck für die Überforderung sein, die sie in solchen Momenten verspüren.» Auch wenn das nachvollziehbar sei, müsse man sich bewusst sein, das beleidigende Bemerkungen bei Betroffenen viel auslösen könnten: «Verletzende Kommentare können absolut triggernd sein und helfen Betroffenen nicht weiter – sie verschlimmern die Situation.»

So kann man helfen Jörg Weisshaupt ist Vorstandsmitglied vom Verein IPSILON (Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz) und ist Geschäftsführer vom Verein trauernetz.ch. Verspüre eine Person suizidale Gedanken sei es wichtig, dass sie als ersten Schritt das Gespräch sucht, so Weisshaupt. Als aussenstehende Person soll man die Person ernst nehmen und ihr zuhören: «Man soll nachfragen, um ein Bild zu erhalten, wie konkret die Absichten des Betroffenen sind, Suizid zu begehen.» Dann soll man sich an eine Fachperson wenden. «Es gibt verschiedene Stellen, die eine 24-Stunden-Betreuung gewährleisten. So etwa Kriseninterventionszentren oder die KJPP.» Reden sei in allen Fällen wichtig: «Über Suizid zu sprechen stiftet nicht zum Suizid an. Im Gegenteil: Gespräche können wie ein Ventil wirken und den Druck auf Betroffene mindern.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Suizidgedanken? Oder hast du jemanden durch Suizid verloren? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel . 0848 800 858 Seelsorge.net, Ange bot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 043 205 21 29 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 1 43 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Trauernetz.ch Online-Community für Suizid-Betroffene