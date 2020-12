St. Margrethen, 09.12.2020: Die Polizei hat in der Nacht in einer Bar eine arbeits- und ausländerrechtliche Kontrolle durchgeführt. Acht Frauen ohne Arbeitsbewilligung wurden festgestellt. Die Frauen sowie der Betreiber der Bar, seine Ehefrau und sein Stellvertreter wurden festgenommen. (Symbolbild)

In dieser Bildstrecke sind weitere Polizeimeldungen aus der Ostschweiz, dem Kanton Graubünden und Liechtenstein. Trimmis GR, 10.12.20: Am Donnerstagabend ist es im Feierabendverkehr zu einer tumultartigen Szene gekommen. Zwei Kleinwagenlenker haben sich am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr auf der A13 gegenseitig abgedrängt und versuchten sich auszubremsen. Die beiden Fahrzeuge, ein schwarzer Fiat Panda und einen grauen Citroën C3, verliessen die Autobahn beim Anschluss Zizers GR. Wer den Vorfall beobachten konnte, soll sich beim Verkehrsstützpunkt der Kantonspolizei Graubünden (Telefon 081 257 72 50) melden.

Trimmis GR, 11.12.2020: Nach Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden konnten drei mutmassliche Täter ausfindig gemacht werden, die am 7. November in Trimmis GR einen 15-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Der Jugendliche fuhr damals mit seinem Töffli, als er durch einen grauen Kleinwagen ausgebremst wurde. Daraufhin stürmten zwei maskierte Personen aus dem Fahrzeug, stiessen ihn vom Töffli und entwendeten sein Handy. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei Jugendliche sowie einen Erwachsenen. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten. (Symbolbild)

