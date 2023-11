Junge Tat engagiert: Wegelin tritt zurück – Marco Graf folgt

An der ausserordentlichen Generalversammlung der SVP Winterthur an diesem 31. Oktober stand «die Angelegenheit» um Maria Wegelin und ihren Wahlkampfhelfer der jungen Tat zur Diskussion. In der Nacht auf Mittwoch hiess es dann in einer Mitteilung: Marco Graf folgt ab sofort als Interims-Präsident, Maria Wegelin gibt den Winterthurer Parteivorsitz ab.