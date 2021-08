Neuer Trend? - Näherin stellt Pullover aus Windelstoff her und wird von Anfragen überrannt

Seit die Oltnerin Fotos von ihrem Musselin-Pullover auf Facebook gepostet hat, wird sie von Anfragen überrannt. Sie testet den Windelstoff nun und will herausfinden, wie er sich nach zehn Waschgängen anfühlt. «Ich dachte immer, dass er schnell unschön wird und nicht so lange hält, da der Stoff sehr dünn ist», sagt die Näherin. Verkaufen will sie Musselin-Kleider nicht, kann sich jedoch vorstellen, das Material in Zukunft in ihrer Stoffabteilung anzubieten.