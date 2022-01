Nach Karriereende : Nähte, Narben, Reha – Giulia Steingruber zeigt ihren frisch operierten Fuss

Dass ein Kunstturn-Leben mit vielen Schmerzen verbunden ist, ist bekannt. Dass das Leiden auch nach der Karriere weitergeht, zeigt die Olympia-Medaillengewinnerin Giulia Steingruber.

Mit nur 27 Jahren ist Giulia Steingruber bereits im Kunstturn-Ruhestand. Nach Kreuzbandriss, Abrissen des Aussenbands und Knochenabsplitterungen am Sprunggelenk beendete die Ostschweizerin nach den Olympischen Spielen in Tokio ihre Karriere. Zwar hat sie als Trainerin des Schweizer Frauenkaders bereits eine neue Beschäftigung gefunden, dennoch nimmt sich Steingruber nun erstmal Zeit, zumindest Teile der Schäden zu reparieren, die sie ihrem Körper im Laufe ihrer erfolgreichen Laufbahn zugefügt hat.



Wie die olympische Bronzemedaillen-Gewinnerin von Rio 2016 am Freitag via Facebook mitteilte, hat sich Steingruber am Sprunggelenk operieren lassen. «Nach jahrelangen Beschwerden und immer neuen Verletzungen durch die hohen Belastungen im Spitzensport, habe ich nun Zeit, meine Füsse wieder ‹in Schuss› zu bringen», schrieb die 27-Jährige kurz nach einer Operation am Sprunggelenk und postete dazu Fotos des operierten Körperteils.