Nagel-Trend im Winter: Schwarze, transparente Maniküre

Deine Maniküre braucht ein Update: Während deine Beine in halbtransparenten, schwarzen Strumpfhosen schon frieren, sind deine Nägel im gleichen Look der ultimative Winter-Trend.

Na, an was erinnert dich dieser kreative Nagel-Look? Richtig, die halbtransparente, schwarze Strumpfhose stand Modell für die Sheer Pantyhose Nails.

Es ist ein seltsames Phänomen: Jahr für Jahr, wenn die Temperaturen fallen, trenden jegliche Outfit-Ideen, in denen halbtransparente, schwarze Strumpfhosen die Hauptrolle spielen. Dabei ist es draussen längst so kalt, dass eine dicke Jeans das höchste der Gefühle in Sachen Beinkleid sein sollte. Deswegen schlagen wir dem Trend in diesem Jahr ein Schnippchen und verlegen die transparenten Strümpfe auf die Fingernägel.

Das steckt hinter den Strumpfhosen-Nägeln

Ja, du hast richtig gelesen. Sheer Pantyhose Nails (auf deutsch: transparente Strumpfhosen-Nägel) gehen bei Instagram und Tiktok gerade durch die Decke und sind die perfekte Mischung aus dunklen Winter-Tönen und süssem Trend. Denn im Grunde genommen steckt hinter den Strumpfhosen-Nägeln nicht anderes als die halbtransparenten Syrup Nails, die schon im Sommer einen Hype auslösten.

Dazu wird ein normalerweise deckender Nagellack in eine halbleere Flasche mit Klarlack gefüllt. So erhält er ein halbtransparentes Finish und erinnert an in Wasser gelösten Sirup. Setzt du das ganze mit Schwarz in die Tat um, erinnert das Endergebnis stattdessen an die typischen, transparenten Strumpfhosen.

So kommst du zu deinen Strumpfhosen-Nägeln

Nachdem du aus Klarlack und schwarzem Nagellack eine einheitliche, transparente Mischung geschüttelt hast, darf der Ton auch schon auf deine Nägel. Das funktioniert pur. Auf Instagram und Tiktok treiben aber viele den Strumpfhosen-Look auf die Spitze: Mit schwarzen Nagelspitzen versehen springt die Maniküre noch mehr ins Auge.

Kleine Punkte auf halbschwarzem Untergrund erinnern an Strumpfhosen mit Polka Dots, filigrane Linien an die Nähte der schwarzen Beinkleider. Mit einem sogenannten Dotting Tool (einem Stift mit einer kleinen Kugel an der Spitze) und etwas Übung gelingen dir solche Details auch daheim. Wer dazu keine Geduld hat, kann dem Nagelstudio des Vertrauens jetzt die nächste Inspiration zusenden.