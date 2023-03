Pressestimmen zum Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern

Der FC Bayern München und Julian Nagelsmann gehen ab sofort getrennte Wege. Wir zeigen dir die Pressestimmen zum Trainer-Beben in München.

Pressestimmen : «Nagelsmann bleibt bei Bayern als Millionengrab in Erinnerung»

1 / 3 Im Juli 2021 hatte Julian Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick seine Arbeit bei den Münchnern aufgenommen und einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. REUTERS Der 35-Jährige kam von RB Leipzig und kostete eine Ablöse von rund 25 Millionen Franken. REUTERS Mit 2,19 Punkten hatte er den vierthöchsten Schnitt der Bayern-Trainer-Geschichte. Allerdings – Carlo Ancelotti wurde mit einem noch deutlich höheren Schnitt (2.38) gefeuert. REUTERS

Darum gehts Nati-Goalie Sommer kriegt einen neuen Trainer.

So ist Coach Julian Nagelsmann seinen Job an der Seitenlinie des FC Bayern los.

In der Presse stiess die Entlassung vor allem auf Verwunderung.

Diese Nach­richt ging am Donnerstagabend um die Welt: Julian Nagels­mann ist nicht länger Trainer des FC Bayern. Nachfolger von Nagelsmann wird gemäss übereinstimmenden Medienberichten Thomas Tuchel. Der Ex-PSG- und Dortmund-Trainer soll einen Vertrag bis 2025 erhalten und bereits am Montag sein erstes Training abhalten. Die Pres­se­stimmen in Deutschland und international über­schlagen sich.

Deutschland

«Bild»: «Der Mega-Knall in München! Nagelsmann hat es in 21 Monaten nicht geschafft, den wohl besten Kader der Welt konstant auf Top-Niveau zu bringen.»

«Süddeutsche Zeitung»: «Nagels­mann hat die Kabine ver­loren. Julian Nagels­mann mag ein gran­dioser Fuss­bal­lerklärer sein, oft ging er den Bayern-Spie­lern aller­dings auch auf die Nerven.»

«Kicker»: «Probleme auf und neben dem Platz: Das Nagelsmann-Aus ist nachvollziehbar.»

«Frankfurter Allgemeine»: «Nagelsmann konnte nicht mehr gewinnen. Die Vorstände in München stellen sich nicht mehr auf die Seite des Trainers, sondern auf die Seite der Spieler.»

«Focus»: «Beim FC Bayern wird Julian Nagelsmann als Millionengrab in Erinnerung bleiben.»

England

«The Sun»: «Tuchel ist zurück! Der FC Bayern München ernennt Thomas Tuchel zum neuen Trainer, nachdem er Julian Nagelsmann entlassen hat.»

«Mirror»: «Schock in Bayern! München feuert Nagelsmann, Tuchel übernimmt. Die Chefs von Bayern München haben entschieden, sich von Julian Nagelsmann, dem 35-jährigen Wunderkind-Trainer, zu trennen, und verpflichten den Ex-Chelsea-Chef Thomas Tuchel als Ersatz.»

«The Guardian»: «Nagels­mann verlor seinen Job nach einer schlechten Leis­tung, die in einer 1:2‑Niederlage gegen Bayer Lever­kusen am ver­gan­genen Sonntag gip­felte und den Bayern die Tabel­len­füh­rung in der Bun­des­liga vor der Län­der­spiel­pause kos­tete.»

«The Daily Mirror»: «Schocker in Bayern! Bayern München wirft Nagelsmann raus und Chelsea-Ex-Trainer Tuchel übernimmt.»





Spanien

«AS»: «Bayern schmeisst Nagelsmann raus. Das letzte Spiel des Bundesliga-Meisters könnte der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Der FC Bayern unterlag mit 1:2 gegen Xabi Alonsos Leverkusener.»

«Mundo Deportivo»: «Der FC Bayern sägt Nagelsmann ab und hat sich bereits für den Ersatz entschieden.»

«Marca»: «Bombeneinschlag in der Bundesliga – Bayern feuert Nagelsmann und Tuchel wird sein Ersatz. Erdbeben in der Bundesliga. Der FC Bayern München hat sich dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Trainer Julian Nagelsmann nicht fortzusetzen.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Überraschung bei Bayern! Nagelsmann ist raus. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Julian Nagelsmann wird nicht mehr Trainer des FC Bayern München sein.»

«Corriere dello Sport»: «Sensation in Bayern: Nagelsmann entlassen, Tuchel ersetzt ihn. Die Niederlage in Leverkusen, die den Bayern die Tabellenführung in der Bundesliga kostete, war fatal.»

Frankreich

«L’E­quipe»: ​«In den letzten Tagen haben meh­rere Dinge Nagels­mann zutiefst ver­är­gert, ins­be­son­dere die Tat­sache, dass seine Tak­tik­skizzen ver­öf­fent­licht wurden. Die Funk­tio­näre des FC Bayern zeigten sich zuneh­mend irri­tiert über die Ent­schei­dungen ihres Trai­ners.»

«Le Pari­sien»: ​«Nie­mand hat es kommen sehen. Nur trägt der FC Bayern nicht umsonst den Spitz­namen FC Hol­ly­wood.»

