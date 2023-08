5 Fakten zu Nagetieren: Von Stubenreinheit bis zu Schwangerschaft

Stubenrein

Ratten und Mäuse können stubenrein werden: Du kannst ihnen beibringen, ihr Geschäft nur an einem ganz bestimmten Ort zu verrichten. Das klappt am besten, in dem du ihnen eine Verrichtungsmöglichkeit an einen der Orte stellst, an dem sie sowieso schon ihr grosses Geschäft erledigen – und Kot an falschen Orten konsequent in diese Toilette wirfst, bis es auch die letzte Ratte verstanden hat. Das sollte nicht allzu lange dauern, gelten Ratten doch als sehr intelligent: Sie können diverse Tricks lernen und Zusammenhänge erkennen.