Meghan und Harry in Verfolgungsjagd verwickelt

Herzogin Meghan und Prinz Harry waren in den USA offenbar in eine Verfolgungsjagd verwickelt. Sie seien vor Paparazzi geflüchtet und dabei beinahe in Passanten gefahren.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren am Dienstagabend bei der «Women of Vision»-Gala in New York zu Gast. Nach der Veranstaltung sollen das Paar und die Mutter von Meghan, Doria Ragland, von «äusserst aggressiven Paparazzi» verfolgt worden sein, wie ihr Sprecher mitteilte.

Darum gehts Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) mussten in New York offenbar vor Paparazzi flüchten.

Ihr Sprecher spricht von einer Verfolgungsjagd.

Dabei sei es beinahe zu einem «katastrophalen» Unfall gekommen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren in New York offenbar in eine «nahezu katastrophale Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äusserst aggressiver Paparazzi» verwickelt, wie ihr Sprecher in einem Statement mitteilt. Das Paar sei zusammen mit Meghans Mutter, Doria Ragland (66), vor den Fotografen geflüchtet, als es beinahe zu einem Unfall gekommen sei.

«Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstössen, an denen andere Fahrer auf der Strasse, Fussgänger und zwei Beamte des New York Police Departments beteiligt waren», heisst es in der Mitteilung – und weiter: «Während die Tätigkeit als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ein gewisses Interesse seitens der Öffentlichkeit mit sich bringt, sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen.»

NYPD hat keine Informationen zu dem Vorfall

Abschliessend warnen der Herzog und die Herzogin von Sussex vor der Veröffentlichung der durch die Verfolgungsjagd entstandenen Fotos: «Die Verbreitung dieser Bilder fördert angesichts der Art und Weise, wie sie erlangt wurden, eine äusserst aufdringliche Praxis, die für alle Beteiligten gefährlich ist.»

Es wird davon ausgegangen, dass es Aufnahmen von der Verfolgungsjagd gibt, an der mehrere verdunkelte Fahrzeuge beteiligt waren, die mehrmals von NYPD-Beamten konfrontiert wurden, die Verfolgung jedoch fortsetzten. Harry, Meghan und Doria sollen bei einem Freund in einer Privatresidenz in New York gewohnt haben.

Gegenüber der NBC New York teilte das NYPD auf Anfrage nun mit, dass es keine Informationen über einen Vorfall von gestern Abend mit Prinz Harry und Herzogin Meghan habe. Allerdings habe man «viele Anrufe dazu erhalten».

Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten Gala

Der Vorfall ereignete sich nur kurz nach der «Women of Vision»-Gala in New York, an der Prinz Harry, Herzogin Meghan und Doria Ragland teilnahmen. Die 41-Jährige wurde bei der Veranstaltung mit einem Award für «ihr weltweites Engagement zur Stärkung von Frauen und Mädchen» ausgezeichnet.

Im Januar 2020 entschied sich das Paar, als Senior Royals der britischen Königsfamilie zurückzutreten und nach Kalifornien zu ziehen. In diversen Interviews und der Netflix-Serie «Harry & Meghan» sagte der Sohn von König Charles III., dass seine grösste Angst darin bestehe, dass «sich die Geschichte wiederholt» – und spielte damit auf den Tod seiner Mutter an. Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben, als sie von Paparazzi verfolgt wurde.