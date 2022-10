Foto-Wettbewerb: Nahaufnahme einer Ameise – ein Gesicht, das nur eine Mutter schön findet

Der erste Preis geht an die Schweiz : Der russische Biophysiker Grigorii Timin und sein Mentor Michel Milinkovitch von der Universität Genf reichten ein fluoreszierendes Bild der Vorderpfote des Embryos eines madagassischen Riesentaggeckos ein.

Der erste Preis geht an einen Doktoranden der Uni Genf.

Der Wettbewerb von Nikon fand in diesem Jahr zum 48. Mal statt und soll «herausragende fotografische Leistungen unter dem Mikroskop würdigen», heisst es in einer Pressemitteilung. Für den Wettbewerb gingen laut Nikon knapp 1300 Beiträge aus 72 Ländern ein. Eine Auswahl der Bilder siehst du in der Bildstrecke oben.