Rüschlikon und Schwerzenbach, ZH : Bei zwei Bränden entsteht Sachschaden von mehreren 100’000 Franken

In Rüschlikon ist in einem Mehrfamilienhaus ein Brand im Dachstock ausgebrochen. In Schwerzenbach war eine Grossgärtnerei von Flammen betroffen. Laut Polizei ist in beiden Fällen grosser Sachschaden entstanden.