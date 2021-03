Wie die Gruppe unter der Leitung des Planetenforschers Trifon Trifonov vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg im Fachjournal «Science» schreibt, hat Gliese 486b eine ähnliche Zusammensetzung wie zwei Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem: Venus und Erde. Der Exoplanet soll zudem einen metallischen Kern haben, was man beim Betreten sofort spüren würde, wie es in einer Mitteilung heisst: Jeder, der auf Gliese 486b steht, würde eine Anziehungskraft spüren, die 70 Prozent stärker ist als die, die wir auf unserer Heimatwelt erfahren.