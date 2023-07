Nahel sass am Steuer eines Luxusautos mit polnischen Kennzeichen

Am Tag seines Todes sass der 17-jährige Nahel am Steuer eines in Polen zugelassenen Mercedes. Die ausländischen Sportwagen bieten den Fahrern Straffreiheit.

Eine Augenzeugin filmte, wie die französische Polizei in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle auf den 17-jährigen Nahel schoss. Twitter/@Ohana_Fgn

Darum gehts Das Auto, in dem der 17 Jahre alte Nahel von der Polizei erschossen wurde, stammte aus Polen.

Die Vermietung ausländischer Sportwagen floriert.

Für junge Fahrer und Fahrerinnen haben die ausländischen Wagen viele Vorteile.

Kurz bevor Nahel M. während einer Verfolgungsjagd in Nanterre von einem Polizisten getötet wurde, war er mit seinem Kollegen Fouad (Name geändert) in einem in Polen zugelassenen Mercedes A45 AMG unterwegs gewesen. Polnische Autovermieter sind bei Jugendlichen aus französischen Arbeitervierteln – zum Teil minderjährig und ohne Führerschein – besonders beliebt. Der Grund: Die Preise sind unschlagbar.

Eine Recherche von «Le Figaro» ergab, dass der Mercedes, der in nur vier Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann, am Tag vor der Tat in Nanterre gemietet und an mehrere Jugendliche aus dem Viertel verliehen wurden, bevor er in die Hände von Nahel gelangte.

Laut einer Polizeiquelle ist das Phänomen den Behörden bekannt: Seit 2021 weisen sie auf die günstige Untervermietung von aus osteuropäischen Ländern importierten Luxusautos, insbesondere aus Polen, hin.

Oft ist die Vermietung eines Luxusautos sogar gratis

Wie «Le Parisien» berichtet, kostet die Vermietung eines Mercedes AMG Cabrio rund 1500 Euro im Monat. Es sei nicht ungewöhnlich, dass die gemieteten Autos anschliessend untervermietet werden. Ein anonymer Zeuge erzählt von seiner eigenen Erfahrung: «Ich vermiete meinen Mercedes AMG weiter, manchmal am Wochenende, für Events.» Für den Zeugen ist das ein gutes Geschäft: «Wird das Auto für den Dreh von Rap-Videos und auch für eine Hochzeit benutzt, so kommt es vor, dass ich die investierten 1500 Euro zurückbekomme.»

Doch nicht nur aus finanziellen Gründen lohnt es sich, ausländische Autos zu mieten: Die Fahrer fühlen sich unantastbar, denn das Auto gehört einer Firma in Polen. Wenn sie also geblitzt werden, müssen sie sich keine Sorgen um die Bussen machen, schreibt «Le Figaro».

In Frankreich haben Autofahrer und -fahrerinnen in der Regel zwölf Punkte auf ihrem Führerschein. Die Gesamtzahl verringert sich nach einem schweren Verstoss gegen die Strassenverkehrsordnung. Ein Auto aus dem Ausland zu mieten, ist daher für junge Franzosen und Französinnen von Vorteil: Mit einem polnischen Kennzeichen besteht kaum die Gefahr, Punkte zu verlieren, selbst wenn eine Verkehrsbusse folgt.

Wo liegt das Geschäft für die polnischen Autovermieter?

Das Geschäft muss aber auch irgendwo für die Autovermieter stimmen. Und das tut es, wie ein polnischer Privatdetektiv «Le Figaro» erzählt. Hinter dem Business steckt ein polnischer Autohändlerring, der Männer in Polen um die 30 ohne Vorstrafen und mit grosser Kreditwürdigkeit sucht. Die Kunden mieten einen oder mehrere Sportwagen auf ihren Namen und erhalten oft mehr, als sie für die Miete bezahlen.

Dann werden die Autos an ein kriminelles Netzwerk in Polen weitervermietet, welches wiederum für den Transport und eine weitere Vermietung in Frankreich sorgt. Die Kunden in Polen erfahren erst dann davon, wenn sich ein französischer Staatsanwalt sich bei ihnen meldet, weil das Auto festgesetzt und ein Verfahren eingeleitet wurde.