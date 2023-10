Naher Osten: Israelbesuch von Armeechef Süssli vorzeitig abgebrochen

Am Sonntag hätte Süssli den Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, treffen sollen. (Archivbild)

Der Chef der Armee Thomas Süssli ist zurück in der Schweiz. (Archivbild)

Doch die Delegation kehrte am Samstag in die Schweiz zurück.

Am Sonntag wäre ein Treffen mit dem Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, geplant gewesen.

Thomas Süssli, Chef der Schweizer Armee reiste am Freitag für einen dreitägigen Arbeitsbesuch bei der United Nations Truce Supervision Organisation in den Nahen Osten .

Aufgrund der jüngsten Ereignisse wurde der Besuch am Samstag abgebrochen. Die Delegation ist inzwischen sicher in die Schweiz zurückgekehrt, wie das Verteidigungsdepartement in einer Mitteilung mitteilte.