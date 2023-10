Wie leben die Menschen im Gazastreifen?

Eines der am dichtest besiedelten Gebiete

Das Mittelmeer, Israel und Ägypten begrenzen den nur 41 Kilometer langen und zwischen sechs und zwölf Kilometer breiten Gazastreifen. In dem etwa 360 Quadratkilometer grossen Gebiet leben mehr als zwei Millionen Menschen. Mit fast 6000 Bewohnern pro Quadratkilometer ist Gaza eines der am dichtest besiedelten Gebiete der Welt.

Schon vor über 5000 Jahren besiedelt

Archäologen fanden 1998 nahe Gaza die Überreste der grossen befestigten kanaanäischen Stadt Tell es-Sakan, die von 3200 bis 2000 vor Christus durchgehend besiedelt war. In der Folgezeit stand das Gebiet des heutigen Gazastreifens nacheinander unter assyrischer, babylonischer, römischer, arabischer und christlicher Herrschaft.

Im Unabhängigkeitskrieg Israels 1948 flohen viele Palästinenser in das Gebiet oder wurden dorthin vertrieben. Israel eroberte den Landstreifen, der zuvor vorübergehend von Ägypten verwaltet wurde, im Sechstagekrieg 1967. In einem einseitigen Schritt zog Israel 2005 seine Truppen aus dem Gazastreifen ab und löste die dortigen jüdischen Siedlungen auf.

Seit 2006 isoliert

Der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zum Gazastreifen ist in Rafah an der Grenze zu Ägypten. Seit Mai 2018 hat Kairo den Rafah-Übergang nach Jahren der fast vollständigen Schliessung überwiegend offengelassen.

Verheerende Armut

Die fünfte Eskalation seit 2008

Militante Palästinenser im Gazastreifen und Israel haben sich bereits in den Jahren 2008, 2012, 2014 und 2021 in schweren militärischen Auseinandersetzungen bekämpft. Die am Samstag begonnene Eskalation ist in ihrem Ausmass und der Zahl der Todesopfer auf israelischer Seite jedoch bisher beispiellos.