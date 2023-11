Nahost-Debatte: «Unglaublich emotional – fast unmöglich, sachlich zu bleiben»

Schon wieder geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft. Der deutsche Vizekanzler warnt vor einem Armageddon, beim WEF überlegt man sich, ob Greta Thunberg wieder eingeladen werden soll , antisemitische Schmierereien und Beschimpfungen gehören zur Tagesordnung. Der Krieg, der aufgrund der Hamas-Attacke auf Israel vom 7. Oktober in Nahost entstanden ist, hält die Welt in Atem.

Respektvolle Kultur der Auseinandersetzung entwickeln

Frau Streuli, wie kann ich mich sachlich an der Diskussion um den Nahost-Konflikt beteiligen?

Streuli: Das ist eine ganz schwierige Frage. Die Debatte ist unglaublich emotional – sogar bei Leuten, die nicht selbst direkt davon betroffen sind. Es zerstreiten sich in meinem Umfeld sogar Menschen, die weder Angehörige auf der einen noch auf der anderen Seite haben. Hier also sachlich zu bleiben, ist fast unmöglich.

Weshalb?

Wie also soll man mit Freunden und Familie über den Konflikt sprechen?

Gibt es andere Möglichkeiten?

Ehrlich gesagt bin ich in dieser Frage ebenfalls ratlos. In solchen Diskussionen wird man kaum auf eine Lösung stossen, die beide Seiten akzeptieren. Die besten Konfliktmanagerinnen der Welt befassen sich derzeit mit dem Konflikt – und haben auch keine Lösung. Was wir aber machen können: Die Freundschaft in den Fokus rücken und sich darauf einigen, dass man sich eben nicht einig ist. Das zeugt erstens von einer starken Freundschaft – und zweitens setzt man diese nicht aufgrund der eh ziemlich ausweglosen Debatte aufs Spiel.