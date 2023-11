USA bestätigen Präsenz von atomwaffenfähigem U-Boot im Nahen Osten

Das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) beklagt einen akuten Mangel an Wasser und Nahrungsmitteln für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. «Maja! Maja» (dt. «Wasser»!)», sei inzwischen der Ruf, der auf Strassen im abgeriegelten Küstengebiet zu hören sei, sagte der per Videokonferenz zugeschaltete UNRWA-Leiter für Gaza, Thomas White, am Freitag in einem Briefing für Diplomaten der 193 UN-Mitgliedsstaaten. In den vergangenen Wochen habe er den gesamten Gazastreifen bereist. Dabei hätten sich im Szenen von Tod und Zerstörung geboten, erklärte White.