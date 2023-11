Nahostkonflikt: Benjamin Netanjahu warnt Hisbollah

In Reaktion auf anhaltende Angriffe aus dem benachbarten Libanon hat Israel eine deutliche Warnung an die Schiitenmiliz Hisbollah gerichtet. «Macht nicht den Fehler, in den Krieg einzusteigen. Das wäre der Fehler eures Lebens», sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstagabend an die Adresse der Gruppe, die hauptsächlich vom Iran finanziert wird. «Euer Einstieg in den Krieg wird das Schicksal des Libanons besiegeln.»