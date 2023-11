Israel korrigiert Zahl der Toten durch Hamas-Angriff nach unten

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat im Gaza-Krieg an die arabischen Golfstaaten appelliert, an einer gemeinsamem Initiative für eine Zweistaatenlösung zu arbeiten.

Die deutsche Aussenministerin reist am Freitag in den Nahen Osten.

«Nur eine Rückbesinnung auf das Versprechen eines Lebens Seite an Seite – in zwei Staaten – kann Israelis wie Palästinensern ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde bringen», erklärte die Grünen-Politikerin am Freitag vor der Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudiarabien und Israel. Sie fügte an: «In dieser kaum auflösbaren Zerrissenheit ist es zentral, nicht den Weitblick zu verlieren.»