Hamas-Waffenboss bei israelischem Luftangriff getötet

Die deutsche Bundesaussenministerin Annalena Baerbock hat die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen bestätigt. «Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza», schrieb die Grünen-Politikerin am Mittwoch auf der Plattform X (vormals Twitter). Sie ergänzte: «Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung.» Die Bundesregierung arbeite «weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann».