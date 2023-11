Nahostkonflikt: Noa Marziano – Leiche in Gaza gefunden

Paul Kessler starb an den Folgen der Verletzungen, die er sich bei der Veranstaltung am Sonntag zugezogen hatte, so die Ermittler des Ventura County Sheriff’s Office. Nach Angaben des Sheriff-Büros gab es in der Nähe der Boulevards Westlake und Thousand Oaks, nordwestlich von Los Angeles, zwei konkurrierende Kundgebungen zugunsten der israelischen und der palästinensischen Seite des Nahost-Konflikts. Es wird angenommen, dass Kessler in eine Auseinandersetzung mit pro-palästinensischen Demonstranten verwickelt war, als er verletzt wurde. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden, so das Büro des Sheriffs.