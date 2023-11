Gaza-Stadt: Israelische Armee sieht sich gezwungen, gegen Hamas in Krankenhäusern vorzugehen

Zehntausende Menschen haben bei einer Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington am Dienstag ihre Unterstützung für Israel bekundet. «Niemals wieder», riefen viele in der Menge. Einige trugen israelische Flaggen über den Schultern oder in den Händen, als sie sich an der National Mall versammelten, jenem Park, an dem sich das Washington Monument und das Lincoln-Denkmal befinden.