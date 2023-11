Netanjahu schliesst generelle Feuerpause im Gazastreifen vorerst aus

In Jordanien protestierten Ärzte in den letzten Tagen gegen die israelischen Luftangriffe und trugen dabei auch Leichen-Attrappen mit sich.

Nachdem sich die Aussenminister verschiedener arabischer Staaten und ein Vertreter der PLO bereits am vergangenen Wochenende zur aktuellen Lage in Gaza beraten hatten, soll es an diesem Samstag erneut einen «arabischen Gipfel» geben. Laut des jordanischen Premiers wird das Treffen in Saudi-Arabien stattfinden.