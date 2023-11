Nahostkonflikt: Haus von Hamas-Chef Hanija angegriffen

Eine von der radikalislamischen Hamas in den Gazastreifen verschleppte Frau hat nach Angaben der Ehefrau des israelischen Regierungschefs ein Baby geboren. Eine der weiblichen Geiseln sei bei ihrer Entführung schwanger gewesen und habe nun in Gefangenschaft ein Kind zur Welt gebracht, berichtete Sara Netanyahu in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an die First Lady der USA, Jill Biden.