Nahost-Konflikt: Bern verbietet Kundgebungen «bis auf weiteres» 

Weder pro-palästinensische Demos – wie hier letztes Jahr in Basel – noch Kundgebungen für Israel sind in Bern gestattet.

Der Berner Sicherheitsvorsteher Reto Nause will bis auf weiteres keine Demonstrationen rund um den Nahostkonflikt in seiner Stadt.

Nein. Ich hatte mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Basel und Zürich Kontakt und bin zum Schluss gekommen, bis auf weiteres keine Aktionen zu bewilligen. Wir haben nun ein Gesuch in diesem Kontext abgelehnt und werden das weiter so handhaben.

Wir sind in Bern extrem ausgelastet. Am Samstag beginnt das Lichtspektakel «Rendez-vous» auf dem Bundesplatz, wo die Sicherheitsvorkehrungen bereits erhöht wurden aufgrund der Situation. Am Sonntag findet zwischen YB und dem FC Zürich ein Hochrisikospiel statt, danach findet noch ein SCB-Meisterschaftsspiel statt und am Nachmittag ist eine Veranstaltung auf dem unteren Waisenhausplatz bewilligt, dazu stehen die nationalen Wahlen auf dem Programm. Für noch mehr Anlässe könnten wir die Sicherheit fast nicht mehr garantieren.