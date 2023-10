Nahost-Konflikt: Israels Militär rückt nach Gaza-Stadt vor

Israel hat seine massiven Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt und dabei die Einsätze am Boden ausgeweitet. Nach einer Nacht mit heftigem Beschuss aus der Luft rückten am Montag Augenzeugenberichten zufolge kurzzeitig Panzer in ein Viertel am Stadtrand von Gaza-Stadt vor. Das israelische Militär sprach von Dutzenden «Terroristen», die bei den nächtlichen Angriffen getötet worden seien. Auch die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas meldete Gefechte.

Wie «The Guardian» unter Berufung auf hebräische Medien, Erklärungen der Hamas und palästinensische Zeugenaussagen schreibt, scheinen israelische Streitkräfte in zwei Richtungen nach Gaza-Stadt vorzurücken. Im Norden des Gazastreifens sollen demnach Panzer der Israelis in der Nähe der Mittelmeerküste operieren.

«Dutzende» Panzer am Rand von Gaza-Stadt

In von der Armee veröffentlichten Videos waren Kolonnen israelischer Panzer und gepanzerter Bulldozer zu sehen, die sich durch den Sand wühlten. Weiter zeigten diese Aufnahmen israelische Scharfschützen, die Stellung in leer stehenden Wohnhäusern beziehen.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass «Dutzende» Panzer in den Bezirk Al-Seitun am südlichen Rand von Gaza-Stadt eingedrungen seien und eine wichtige Strasse vom Norden in den Süden des Palästinensergebiets abgeschnitten hätten. Autos, welche die Strasse befuhren, wurden demnach beschossen. Nach knapp einer Stunde zogen sich die Panzer den Augenzeugen zufolge wieder in Richtung der Grenze zurück. Sollte sich dies bestätigen, würde die Abtrennung der wichtigen Strasse darauf hindeuten, dass die israelischen Streitkräfte versuchen, Gaza-Stadt vom Süden abzuschneiden und so zu isolieren, wie «The Guardian» ergänzt.