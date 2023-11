Weiterer Luftschlag der USA gegen Iran-gestützte Kräfte in Syrien

«Keine Friedenslösung für Gaza über Kopf der Palästinenser»

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat Kernelemente für einen künftigen Frieden im Gaza-Krieg hin zu einer politischen Zwei-Staaten-Lösung gemeinsam mit Israel genannt. «Wir brauchen kluge Lösungen, wie und von wem Gaza in Zukunft verwaltet werden kann. Und wir brauchen praktische Schritte hin zur Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn sie in der Ferne liegen mag», sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch zum Abschluss eines Treffens der Aussenministerinnen und -minister der G7-Staaten wirtschaftsstarker Demokratien in der japanischen Hauptstadt Tokio. Zur G7-Runde gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Grossbritannien.

Von Gaza dürfe in Zukunft keine Terrorgefahr für Israel ausgehen, Palästinenser dürften nicht aus Gaza vertrieben werden, es dürfe keine Besetzung und keine Verkleinerung des Gazastreifens geben, sagte die Bundesaussenministerin ähnlich wie zuvor ihr US-Kollege Antony Blinken. Zugleich mahnte sie, «dass es keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg geben darf». Das Konzept müsse im Verständnis gedacht werden, dass in Zukunft die Menschen in Israel und in Palästina alle das Recht darauf hätten, endlich in Frieden und Sicherheit zu leben.

«Wir brauchen kluge Lösungen wie und von wem Gaza in Zukunft verwaltet werden kann»: Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock. Sina Schuldt/dpa