Netanjahu schliesst generelle Feuerpause im Gazastreifen vorerst aus

Im Gazastreifen kommen für die notleidende Bevölkerung im Durchschnitt 33 Lastwagen mit Hilfsgütern täglich an. Das teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Montagabend mit. Insgesamt seien seit Wiederöffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah am 21. Oktober Hilfsgüter von 569 Lkw angekommen, darunter 93 Lkw am Montagabend. Nach UN-Angaben sind täglich eigentlich 100 Lkw-Ladungen notwendig, um die gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Nach dem Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel am 7. Oktober war der Übergang Rafah an der ägyptischen Grenze noch einige Tage geöffnet. Am 10. Oktober schloss Ägypten den Übergang bis auf weiteres wegen anhaltender israelischer Angriffe in der Nähe. Erst etwa zwei Wochen später wurde er für den Transport von Hilfsgütern am 21. Oktober wieder geöffnet. (dpa)