Nahostkonflikt: Alle Israel-Reisen bis Ende November abgesagt

Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Wer also beispielsweise an Weihnachten die Grabeskirche Jesu oder die Geburtskirche in Bethlehem bereisen wollte, muss den weiteren Verlauf des Krieges abwarten.

Pilgerreise zu Weihnachten?

Prognosen über den 30. November hinaus wagt keiner der angefragten Reiseveranstalter. Man stehe mit «den langjährigen Partnern in regem Kontakt» für die Beurteilung der Lage, schreibt das bayerische Pilgerbüro. Ob an Weihnachten ein Besuch in der Geburtskirche Jesu in Bethlehem möglich ist, hängt also von der weiteren Entwicklung ab.