Darum schämen sich nach Hamas-Angriff Linke für Linke

Kurz nach den Angriffen der Hamas meldete sich unter anderem Deutschland zu Wort und verurteilte den brutalen Angriff der Terroristengruppe Hamas. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Ministerpräsident Emmanuel Macron beteuerten am Samstag bereits auf X (ehemals Twitter) ihre Solidarität zu Israel, Scholz sprach von «Terror». Am Montagnachmittag gab die Europäische Union bekannt, dass die Hilfsgelder an die Palästinenser per sofort eingefroren werden.