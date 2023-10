Nahostkonflikt: Europas Fussball-Ligen zittertn vor Eskalation in den Stadien

Will man dieses Wochenende in Englands Stadien nicht sehen: Israel-Flaggen.

Zum ersten Mal seit der jüngsten Gewalteskalation im Nahostkonflikt steht in Europa wieder Club-Fussball an.

Die Premier League will bei Spielen der ersten englischen Fussball-Liga israelische und palästinensische Flaggen ab dem kommenden Wochenende verbieten. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA. Sowohl die Flagge mit dem Davidstern als auch die Flagge Palästinas dürfen die Fans demnach nicht in die Stadien tragen.

So soll verhindert werden, dass Anhänger einer der beiden Seiten des eskalierenden Nahostkonflikts ihre Proteste in den Stadien der höchsten englischen Spielklasse zum Ausdruck bringen.

Deutschland befürchtet antisemitische Aktionen

In einem Schreiben, über das am Donnerstag auch die «Bild»-Zeitung berichtete, verschickte die DFL eine Übersicht des Bundeskriminalamts (BKA) mit zehn Logos, die verbotene Fahnen mit antisemitischen Symbolen, Zeichen und Organisationen auf den Stadionrängen betrifft.

Die SFL schlägt Clubs eine Schweigeminute vor

Während die Uefa erst Mitte Woche und als Reaktion auf den Terror-Anschlag in den Stadien der EM-Quali eine Schweigeminute in Erinnerung an die Opfer des Nahostkonflikts anordnete, will die Swiss Football League für die kommende Spielrunde den Clubs eine solche nahelegen: «Wir schlagen vor, eine Gedenkminute an die Opfer von Terrorismus, Gewalt und Krieg abzuhalten.» Gleichzeitig werde landesweit zu mehr Wertschätzung für Schiedsrichter aufgerufen. Diese Aktion sei bereits länger geplant gewesen.