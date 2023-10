Nahostkonflikt im Sport: «Wer was anderes sagt, wird an den Pranger gestellt»

Die falschen Solidaritätsbekundungen im Zusammenhang mit Israel und Palästina können Sportler teuer zu stehen kommen. Doch was sind die richtigen? 20 Minuten hat nachgefragt.

Nahostkonflikt im Sport : «Wer etwas anderes sagt, wird an den Pranger gestellt»

Darum gehts Die jüngste Gewalteskalation im Nahostkonflikt bewegt auch die Sportwelt.

Viele Sport-Stars tun in sozialen Medien öffentlich ihre Meinung kund.

Dies hat für sie bereits vergangene Woche teils schwere Konsequenzen nach sich gezogen.

Wann denn Posts eigentlich zu weit gehen, hat 20 Minuten einen Experten gefragt.

Es ist kompliziert, das Verhältnis zwischen Sport und Politik. Ob Imagepolitur totalitärer Staaten oder Regenbogen-Captainbinden: Immer wieder wird die Millionen-Bühne der Sportprominenz für politische Botschaften genutzt – oder missbraucht. Wo die Grenze zum Missbrauch als überschritten erachtet wird, liegt an der dominanten kollektiven Haltung.

Gibt es mehr als eine dominante Meinung zu einem Thema, zeigt sich die Sportwelt schnell überfordert. Ein gutes Beispiel dafür konnte man vergangene Woche verfolgen: Die jüngste Gewalteskalation im Nahostkonflikt infolge des Hamas-Terrors gegen Israel hatte viele Trauer-, Sympathie- und Solidaritätsbekundungen von Sportexponenten auf Social Media zur Folge – für beide Seiten des Konflikts. Ähnlich wie beim Thema der Schweigeminuten hüten sich dabei Entscheidungsträger in Verbänden und Vereinen davor, eine klare Linie vorzugeben, bleiben in reagierender Position, und schauen, wie was ankommt.

Eine Tendenz war in Zentraleuropa schnell auszumachen: Digitale Äusserungen zugunsten Israels werden wohlwollend wahrgenommen, Pro-Palästina-Beiträge vehement abgestraft. Bundesligist Mainz etwa hat seinen Profi Anwar El Ghazi nach einem solchen freigestellt, während Bayern nach dem Pro-Palästina-Post von Verteidiger Noussair Mazraoui für mehrere Tage in Erklärungsnot geriet. Es stellt sich die Frage, ob sich Profi-Sportler überhaupt öffentlich äussern dürfen oder sollen, und wo dabei die Grenzen sind. 20 Minuten hat dafür bei Peter Engel nachgefragt. Der Sporthistoriker doziert an der Universität Basel und spezialisiert sich unter anderem auf das Verhältnis zwischen Sport und Politik.

Peter Engel, Sporthistoriker an der Universität Basel. Privat

Herr Engel, sollte es Sportlern erlaubt sein, ihre Reichweite zu nutzen und einen politischen Standpunkt einzunehmen?

Das hängt im Profibusiness weitgehend von den Vertragsbedingungen ab, ob sie dies dürfen. In einer Gesellschaft, wo Meinungsäusserungsfreiheit herrscht, sollte dies prinzipiell nicht verboten sein. Im Fall der Hamas-Attentate ist die Stimmung aber besonders aufgeladen, da die Bruchlinie durch die Religionen geht. Pro-muslimische Posts in unseren trotzdem immer noch christlich geprägten Breiten sind deshalb verpönt.

Warum löst es so starke Reaktionen aus, wenn sich Sportler zu politischen Themen äussern?

Die Ressentiments sind besonders stark, wenn es um Zugehörigkeit zu Religionsgruppen oder diverse Szenen geht. Professionelle Athleten stehen im Fokus der Öffentlichkeit, verdienen oft viel Geld und haben ihren Job zu tun und zu schweigen. So die Ansicht von vielen Fans bzw. oft auch der Öffentlichkeit.

«Es gibt in diesem Sinn kein richtig oder falsch» Peter Engel

«Sport ist nicht politisch»: Dieses Mantra wird immer dann zitiert, wenn es unangenehm wird. Bei Themen, die in der Öffentlichkeit nicht umstritten sind (z.B. Pro-Ukraine), zeigen sich Vereine und Verbände gerne solidarisch. Was wäre in Ihren Augen der konsequente Ansatz?

Sport ist und war immer hochpolitisch. Der Sport ist wie die Politik abhängig von Einflusssphären, wo die Meinungsbildung v.a. medial gesteuert wird. Chinesische Athleten dürfen nichts Politisches von sich geben, was den Staat diskreditiert. In Russland wird der Ukrainekrieg ebenfalls medial gesteuert. Bei uns sind die Meinungen z.T. ebenfalls gemacht und wer etwas anderes sagt, wird an den Pranger gestellt. Es gibt in dem Sinn nicht richtig oder falsch, sondern eine Perspektive, die beide Seiten eines Konflikts gleichermassen berücksichtigen sollte.

Wie sollte ein Verein oder ein Verband heute sinnvollerweise mit Spielern umgehen, die kontroverse Inhalte zum Nahostkonflikt veröffentlichen?



Das hängt wie gesagt von den arbeitsrechtlichen Bedingungen ab. Falls solche Äusserungen seitens des Arbeitgebers explizit verboten sind, kann dies bis zur Entlassung führen, wie im Fall von El Ghazi.

Sind die Erwartungen an Sportler heute grösser als früher?

Das denke ich nicht. Die Erwartung an Athleten, verantwortungsbewusst zu handeln, sind sicherlich höher, weil sie in der Öffentlichkeit stehen. Deshalb sollten sie vorsichtig damit umgehen und die Folgen des Handelns immer abschätzen. Manche tun es, andere nicht, wie in den Fällen, die Sie oben erwähnten.

