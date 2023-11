Nahostkonflikt: «Hamas hat Kontrolle in Gaza verloren»

1 / 4 In den sozialen Medien kursiert ein Foto, das Soldaten der Infanterieeinheit Golani mit israelischen Flaggen im Sitzungssaal des Legislativrats im Viertel Rimal zeigt. X (vormals Twitter) Laut dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant soll die Hamas «die Kontrolle in Gaza» verloren haben. AFP So sieht das Parlamentsviertel Rimal nach dem Bombardement von Israel aus. IMAGO/APAimages

Darum gehts Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagt in einem vom israelischen Fernsehen ausgestrahlten Video, dass die Hamas die Kontrolle über Gaza verloren habe.

Gleichzeitig kursiert ein Video der israelischen Einheit Golani im Sitzungssaal des Parlamentsgebäudes in Gaza-Stadt.

Dabei posieren sie mit israelischen Flaggen.

Israelische Truppen haben nach Medienberichten das Parlamentsgebäude in Gaza-Stadt eingenommen. In sozialen Medien kursierte am Montagabend ein Foto, das Soldaten der Infanterieeinheit Golani mit israelischen Flaggen im Sitzungssaal des Legislativrats im Viertel Rimal zeigte.

Hamas hat «die Kontrolle in Gaza» verloren

In einem Video, welches am Montag von israelischen Fernsehsendern ausgestrahlt wurde, sagt der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass die Hamas «die Kontrolle in Gaza verloren» habe. Die Kämpfer der radikalislamistischen Gruppen seien dabei, in den Süden des Palästinensergebiets zu flüchten. Derweil würden die Hamas-Stützpunkte von Zivilisten geplündert.

Die Zivilbevölkerung habe «kein Vertrauen mehr in die Regierung» der Hamas im Gazastreifen, sagte Gallant. Er verstärkte damit das, was israels Premier Benjamin Netanjahu schon am Wochenende bei einer Pressekonferenz verkündet hatte, nämlich, dass die Hamas den Norden des Gazastreifens nicht mehr kontrolliere. Im von grossen israelischen TV Sendern ausgestrahlten Videos sprach Gallant im Gegensatz zu Netanjahu aber von Gaza, womit in der Regel der ganze Gazastreifen und nicht nur Gaza-Stadt gemeint ist.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz soll Gaza-Stadt ganz an die israelische Armee fallen. Täglich würden Hamas-Kommandeure und «Dutzende sogar Hunderte von Terroristen» eliminiert. Gallant fügte an, dass man die Operation in den Hamas-Tunnels intensiviere und «alle Terroristen heraushole.



Die Hamas hatte 2007 die Kontrolle im Gazastreifen übernommen

Die islamistische Hamas hatte 2006 bei Parlamentswahlen gegen die gemässigtere Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gesiegt. Ein Jahr später übernahm die Hamas gewaltsam die alleinige Kontrolle des Gazastreifens.

Seit der Machtübernahme der Hamas gab es de facto zwei getrennte Regierungen – eine in Gaza und eine in Ramallah. Seit Beginn des Bruderkriegs zwischen den beiden rivalisierenden Palästinenserorganisationen gab es auch keine neuen Parlaments- oder Präsidentenwahlen mehr. Der Legislativrat tagte seit Machtübernahme der Hamas in Gaza im Juni 2007 nicht mehr. Ende 2018 hat Abbas ihn für aufgelöst erklärt. Das Parlamentsgebäude in Gaza wurde nur noch von Hamas-Abgeordneten genutzt.

Mit Material von DPA.

