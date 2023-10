Nahostkonflikt: «Verhandlungen mit Hamas sind unmöglich, sie sind Monster»

Die Terroristen hätten Bodycams gehabt, «damit sie ihre Gräueltaten in den sozialen Medien verbreiten können», sagt die Frau weiter. Sie versuche nun alles in ihrer Möglichkeit Stehende, ihre Söhne wieder sehen zu können. «Alles fühlt sich so falsch an», so die verzweifelte Mutter. «Ich weiss nicht, ob sie schlafen, duschen oder gefoltert werden», sagt sie weiter: «Ich weiss noch nicht einmal, ob sie zusammen oder überhaupt noch am Leben sind.»