Nahostkonflikt: Schweizer Nati verzichtet auf Schweigeminute

Seit Samstag vor einer Woche tobt nun ein weiterer blutiger Konflikt: Durch die Hamas-Attacke auf Israel und den darauffolgenden Gegenschlägen in Gaza sind mittlerweile über 3000 Personen (darunter vor allem Zivilisten) getötet worden. Nur: Wer in den vergangenen Tagen vor den von der Uefa organisierten EM-Qualifikation-Spielen Schweigeminuten erwartet hatte, lag falsch. Weder beim Nati-Spiel am Sonntag gegen Belarus noch in vielen anderen Stadien Europas wurde vor Anpfiff innegehalten.

Verbände geben Verantwortung ab

Die Uefa spielt den Ball zurück. Gegenüber 20 Minuten heisst es, man hätte jeden Antrag auf eine Schweigeminute im Zusammenhang mit den Ereignissen in Israel und Palästina unterstützt. Heisst: Es gab keine orchestrierte Traueraktion, dennoch hätte der SFV in St. Gallen eine durchführen können – hat er aber nicht. Handkehrum dürfte auch die Linie der Uefa erstaunen: Beispielsweise nach der Naturkatastrophe Anfang September in Marokko und Libyen hat sie noch europaweit eine Schweigeminute angeordnet.

Geschwiegen wurde erst nach Brüssel

Dies tat die Uefa erst am Dienstag und im Zusammenhang mit den beiden Todesopfern des Terroranschlags in Brüssel. «In Erinnerung an all die Mitglieder der europäischen Fussballfamilie, die in den vergangenen Tagen ums Leben gekommen sind», heisst es in einem Statement, würde bei allen EM-Quali-Spielen eine Schweigeminute abgehalten. Dann, ganz am Schluss der Mitteilung: «… in Europa und Israel.»