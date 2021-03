Feminine Akzente in der Männermode sind schon seit einigen Jahren äusserst beliebt – hallo, Femboys . Geblümte Blusen, enge Schlaghosen oder Handtaschen haben längst den männlichen Mode-Markt erobert. Jetzt hat es den Männern auch die Maniküre angetan, denn immer mehr Stars lassen sich mit bunten Fingernägeln auf dem roten Teppich oder Insta blicken.

Harry Styles & Alessandro Michele

So etwa Harry Styles , der 2019 bei der Met Gala vor allem mit seinen perfekt lackierte n Fingern ägeln für Aufsehen gesorgt hat. Ob Alessandro Michele wohl dafür verantwortlich war? Denn seit der «Watermelon Sugar»-Sänger mit dem Gucci-Designer kollaboriert, ist sein Kleidungstil deutlich femininer geworden. Wozu halt auch eine Menicure gehört. Apropos Alessandro Michele …

… der Kreativdirektor von Gucci trägt seit Jahren selbst Nail Polish und bewundert Nail Art an seinen Freundinnen und Freunden, die er dann regelmässig bei sich auf Instagram postet. Etwa hier von Sängerin Billie Eilish mit XXL-Gucci-Krallen:

A$AP Rocky

Als rich t ig ernst zunehmender Beauty-Trend hat sich N a gellack bei Männern a ber erst durchgesetzt, als sich Rapper wie A$AP Rocky letzten Herbst als Nail Art Fans outeten. Zum Beispiel in einer Gucci-Kampagne oder im Alltag mit Rapper-Buddy A$AP Nast :

Fedez

Crimer

So auch in der Schweiz. Zu den hiesigen Menicure-Fans gehört zum Beispiel Musiker Crimer , der sich vergangenen Oktober bereits Gel-Nägel mit kleinen Flämmli hat machen lassen.

Zu obigem Instagram-Post schrieb er übrigens augenzwinkernd: «Meine Frau geht arbeiten und ich gehe in die Maniküre.» Gel-Nägel sind beim Schweizer Popsänger, der eigentlich Alexander Frei heisst, auch dieses Jahr angesagt. Und zwar als goldene Krallen:

Robert Rožić

Nicht minder trendbewusst in Sachen Menicure zeigt sich der in Baden geborene Schauspieler Robert Rožić. Während es letzten Herbst ein Glitzer-Nagellack sein musste ...

… war es zuletzt schwarzes Nail Polish. Leider hat Robert gerade wenig Zeit sich um seine Maniküre zu kümmern. « Diese kommt gerade etwas zu kurz » , so Robert auf unsere Nachfrage . Das liege daran, weil er gerade für das Stück « 17 Skizzen aus der Dunkelheit » am Schauspiel Stuttgart am P roben ist.