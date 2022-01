Deutsche Schlagersängerin : Name enthüllt – So heisst Helene Fischers Tochter

Vor wenigen Wochen ist die deutsche Sängerin Helene Fischer Mutter geworden. Jetzt ist der Name der Tochter bekannt.

Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Mädchen soll bereits um die Weihnachtszeit herum zur Welt gekommen sein. Jetzt ist der Name der Tochter bekannt geworden – Nala! Das berichtet «Bild». Angelehnt ist der Name an die Löwin aus dem Disney-Film «Der König der Löwen». In suahelischer Sprache bedeutet Nala «die Löwin, die Königin» und «das Geschenk».