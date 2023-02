GNTM-Kritik: Sara Leutenegger nimmt Heidi Klum in Schutz

1 / 9 Die Zürcherin Sara Leutenegger war 2018 Kandidatin der Sendung «Germany’s Next Topmodel». Instagram/saraleutenegger Kurz vor dem Finale schied sie aus. Privat/Oliver Beckmann Ihr Ehemann, Ex-Bachelor Lorenzo Leutenegger, besuchte sie damals in LA und shootete mit ihr. Privat

Darum gehts Am Donnerstagabend flimmerte die erste Folge der mittlerweile 18. Staffel von «Germany’s Next Topmodel» über den Bildschirm.

Zum Auftakt wandte sich Model-Mama Heidi Klum (49) in einem zehnminütigen Statement an die Zuschauenden, in dem sie auf die sich häufende Kritik zur Show eingeht.

Eine, die weiss, wie es hinter den Kulissen der Sendung wirklich abgeht, ist Sara Leutenegger (28). Die Zürcherin war 2018 in der 13. Ausgabe mit dabei.

Sara, «Germany’s Next Topmodel» hat wieder begonnen. Verfolgst du als ehemalige Teilnehmerin das Format noch?

Wenn ich Zeit habe, schalte ich ab und zu noch ein. Ich finde die Sendung unterhaltsam und gut, um abzuschalten.

Die Show ist seit ihrer ersten Ausstrahlung Kritik ausgesetzt – doch sie wird immer lauter. Kannst du das nachvollziehen?

Gewissermassen kann ich den Unmut verstehen, muss aber sagen, dass ich Team-Heidi bin. Jede Kandidatin erhält einen Vertrag, in dem alle Details klar geregelt sind. Wer damit nicht einverstanden ist, unterschreibt nicht. Ganz einfach.

Was hältst du von Heidis Statement zum Start der aktuellen Staffel?

Dass sie im Rahmen der Show Stellung bezieht, finde ich ein starkes Signal und höchst professionell – so wie man sie kennt.

Ehemalige Kandidatinnen klagen über Diäten oder Sport-Pflicht. War das bei dir so?

Nein, Diätpläne gab es keine. Im Gegenteil, ich habe die ganze Zeit gegessen und sogar während GNTM zugenommen. Unser Kühlschrank war immer gefüllt und wir hatten am Set ein gutes Catering. Sport gab es nur vereinzelt mit Coaches, ansonsten war ich eine der Einzigen, die jeweils ein Morgen-Workout gemacht haben.

Andere Teilnehmerinnen klagten darüber, im Haus eingesperrt gewesen zu sein.

Das hat sich wirklich so angefühlt. Man darf aber nicht vergessen, dass die Produktion all unsere Momente einfangen wollte, was ausserhalb schlicht nicht möglich ist. Darüber hinaus gab es einen Sicherheitsaspekt. Wir hätten draussen ohne Handy nicht mal ein Taxi rufen können. Aus diesem Grund hatten wir eine Nanny, die uns immer begleitet hat und sogar in unserer Villa gelebt hat. Sie war für viele von uns eine wichtige Bezugsperson.

Die Dramen und Zickereien schiebt Heidi Klum im Statement auf die «Mädchen» und widerspricht, mit Schnitten in der Nachproduktion zu Situationen zu verschärfen. Kannst du das bestätigen?

Nicht ganz. Es gab kleine Diskussionen, die mit O-Tönen und Schnitten zu Dramen verarbeitet wurden. Da dachte ich mir teilweise schon: «Okay, wow, das ist extrem.» Es war aber nie der Fall, dass sie den Kontext verändert haben.

«Ich hatte Albträume nach meiner Teilnahme in der Show» Sara Leutenegger, Ex-GNTM-Kandidatin

Also ist in der Show nichts komplett gefakt, inszeniert oder manipuliert?

Nein, definitiv nicht. Einzig was man der Produktion vorwerfen könnte, ist, dass sie Fragen in den Einzelinterviews gezielt neckisch gestellt haben, um zu gewünschten Antworten zu kommen. Da entscheidet man sich aber selbst für die Wortwahl oder, ob man dazu überhaupt einen Kommentar abgeben will.

Wie blickst du allgemein auf deine Teilnahme zurück?

Klar hatte auch ich Höhen und Tiefen. Das war aber mehr emotional und nur am Rande der Sendung geschuldet. Mir fiel einfach schwer, dass uns die Handys abgenommen wurden und unsere Kontaktzeit mit der Familie auf wöchentlich zehn Minuten beschränkt war. Es ist eine Zeit, in der man viel erlebt und das gerne mit den Liebsten teilen würde. Dass man dann auch noch gefilmt wird, war nicht immer leicht. Trotzdem war es ein mega Erlebnis.

Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt negative Erfahrungen gemacht?

Während der Sendung nicht. Aber nach der Ausstrahlung habe ich mich verloren und alleingelassen gefühlt. Wir hatten kein Medientraining, entsprechend gross war der Druck, damit selbst fertig zu werden. Die Anfragen haben sich gehäuft und ich wurde überall erkannt. Das hat bei mir sogar für Albträume gesorgt.

Wie hast du die Jury und explizit Heidi Klum erlebt?

Sehr kalt und distanziert. Wir hatten nicht viel mit ihnen zu tun und haben sie nur in den Situationen, die auch im Fernsehen gezeigt wurden, gesehen. Das verstehe ich aber auch, es ist bloss ihre Arbeit und sie wollen nach Drehschluss auch zu ihren Liebsten und die Freizeit geniessen.

Klingt nicht nach Fürsorge. Ist der Model-Mama das Wohl der Kandidatinnen doch nicht so wichtig?

Doch! Wir hatten beispielsweise in unseren Matratzen Milben und die Crew mehrfach darauf hingewiesen – passiert ist allerdings nicht. Als wir es aber Heidi gesagt haben, wurde unsere Villa am Folgetag auf den Kopf gestellt.

«Die Sendung spiegelt die Realität im Model-Business nicht mehr wider» Sara Leutenegger, Ex-GNTM-Kandidatin

Hattest du seit deiner Teilnahme noch Kontakt zu Heidi?

Wir haben uns ein Mal zufällig in Paris gesehen und Hallo gesagt. Sonst nicht.

Was hat dir GNTM gegeben?

Ich sage gerne, dass es eine Lebensschule war, um mich selbst zu finden. In beruflicher Hinsicht war es mein Sprungbrett, um im Social-Media-Business durchzustarten und schliesslich meine eigene Agentur zu gründen.

Würdest du nochmals als Kandidatin mitwirken?

Stand jetzt, mit zwei Kindern, nein. Ansonsten hätte ich es wieder gemacht, keine Frage.

Die Sendung scheint sich verändert zu haben. Ist dem so oder ist es mehr Schein als Sein?

Es hat klar ein Wandel stattgefunden, was ich sehr gut finde. Allerdings spiegelt es nicht die Realität in dem Business wider. Nach wie vor sind ultradünne Frauen gefragt und wenn Over-Size-Models, dann die mit einem einmaligen Gesicht und dem gewissen Etwas. Ich glaube, die Show, die ein breites Publikum mit dem diversen Cast erreichen und unterhalten will, sollte sich zu «Germany’s next Personality» umbenennen.

Hat die Show noch eine Zukunft oder war das die letzte Staffel?

Ich glaube, die Show wird noch ihre 20. Jubiläumsausgabe erreichen.